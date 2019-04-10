NBA Live》林書豪8分5助攻4籃板 暴龍作客大比分宰灰狼

第四節

決勝節，林書豪續留場上先搶下2籃板，暴龍開節又是一輪猛攻打出14：3攻勢，把領先分數拉開多達30分，林書豪外線出手雖然還是沒能命中，而在他一條龍切入籃下再放進2分後，也就被換下場休息，今他獲得將近20分鐘上場時間，拿下8分5助攻4籃板，另有1抄截，最後暴龍也以120：100痛宰灰狼，拿下本季球隊第58勝。

林書豪拚命護球。（美聯社）

第三節

易籃後，灰狼終於稍微回神，積極追分，一度將分數縮小到13分，不過暴龍仍沒給對手機會，最後2分57秒再度換上林書豪，最後14秒他挑籃命中還要到犯規，最後也漂亮完成三分打，不過林書豪外線2次出手惜都沒命中。

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第二節

次節林書豪續留場上，暴龍進攻終於有所起色，第二節開局就打出一波7：1的攻勢，領軍將比分超前，林書豪接著妙傳助攻隊友布查爾（Chris Boucher）上籃得分，雖後在三分線出手要到犯規，三罰全都穩穩命中替自己此役得分開張，而他穿針引線單節就傳出4助攻，讓球隊將比分差距越拉越大。

最後5分04秒，林書豪下場休息，暴龍換回先發陣容繼續開火，D.格林在一次切入時踩到防守球員腳踝拐了一下，好在傷勢並無大礙，他也繼續留在場上，而暴龍在范維利特後撤步跳投命中後，一口氣將比分拉開到20分之多，暴龍單節打出43：19的攻勢，上半場打完就以69：47遙遙領先灰狼。

第一節

暴龍今作客出戰灰狼，地主灰狼開局在A.威金斯帶領下打得強勢，反觀暴龍命中率不佳，全隊又出現4次失誤，最後1分55秒林書豪終於獲得上場機會，暴龍換上替補陣容後士氣大振，打出一波5：0的小高潮，一度將比分反超，不過灰狼最後靠著罰球要回領先，而暴龍在鈴響前由林書豪執行最後一擊，不過他中距出手卻沒能命中，首節打完暴龍暫以26：28落後。

兩隊先發陣容：

暴龍先發五人：范維利特（Fred VanVleet）、雷納德（Kawhi Leonard）、D.格林（Danny Green）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）

灰狼先發五人：A.威金斯（Andrew Wiggins）、奧柯吉（ Josh Okogie）、T.瓊斯（Tyus Jones）、簡恩（Gorgui Dieng）、薩里奇（Dario Saric）

賽前

台裔後衛林書豪本季出賽73場，平均上場時間19.4分，場均有9.6分、3.1助攻、2.4籃板，投籃命中率有44.3％，三分球命中率則30.1％，暴龍前役在延長賽以117：109艱辛擊敗熱火，林書豪在健康無虞的情況下卻整場坐板凳，信任危機再度浮現。

已經確定晉級季後賽的暴龍目前以57勝24敗排在東部第二，近10戰拿下7勝，今年無緣再度晉級季後賽的灰狼，則是排在西部第11，戰績36勝44敗。

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