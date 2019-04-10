MLB》紅襪揪甘心！ 林子偉親自出席領到冠軍戒（影音）

林子偉領到世界大賽冠軍戒。（取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕結束開季客場11連戰，衛冕冠軍紅襪今天終於在芬威球場迎來本季開幕戰，賽前舉行期待已久的世界大賽冠軍戒頒發儀式，台灣好手林子偉雖然賽前被下放3A，但紅襪還是有讓他出席儀式，親自領到戒指，並與紅襪高層擁抱致意。



（林子偉在影片第29分56秒處）

紅襪今日賽前在芬威球場左外野「綠色怪物」前降下2018年冠軍帷幕，儀式上可說眾星雲集，包括「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）、「老爹」歐提茲（David Ortiz）、席林（Curt Schilling）等傳奇球星皆出席，為球員頒發戒指。

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紅襪賽前降下綠色怪物前的冠軍帷幕。（美聯社）

紅襪更找來同城的NFL冠軍隊新英格蘭愛國者球員共襄盛舉，包括今年超級盃MVP艾德爾曼（Julian Edelman），最後由明星邊鋒格隆科夫斯基（Rob Gronkowski）進行開球。

紅襪傳奇球星馬丁尼茲（左）、歐提茲皆出席。（歐新社）

紅襪隊找來新英格蘭愛國者隊開球。（歐新社）

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