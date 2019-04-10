足球》台灣女將棒！奧運資格賽大勝伊朗 躋身亞洲8強

台灣女足以3戰全勝之姿奪C組冠軍。（取自亞洲足球聯盟臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女足今日在2020年東京奧運亞洲區資格賽次輪最終戰，靠著包欣玄獨中2球，及陳燕萍、曾淑娥各1球，以4：1大勝伊朗，以3戰全勝之姿奪C組冠軍，躋身第3輪，突破上屆成績。

東奧亞洲區第2輪資格賽，共分A、B、C三組賽事，我與巴勒斯坦、菲律賓、伊朗同分C組，台灣女將前兩役擊敗巴勒斯坦、菲律賓，此仗對上1勝1敗的伊朗，只要不輸就能以分組第1晉級最後8強。

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台灣隊開賽前15分鐘由包欣玄、陳燕萍連續破門；第36分鐘卓莉萍於禁區遭伊朗門將撞倒，獲得12碼罰球，由經驗豐富的曾淑娥操刀並破門，我上半場取得3：0領先。包欣玄在下半場再度展現優異個人能力，單場踢進2球，成為贏球最大功臣，反觀伊朗只在62分鐘靠遠射進球，難以與我相互抗衡。

台灣隊以3戰全勝脫穎而出，與A組緬甸、B組越南共同挺進第3輪，屆時與率先晉級澳洲、中國、北韓、南韓、泰國，8隊將抽籤分為兩組，再進行單循環賽，取分組前2進行4強賽，並決定出2020年東京奧運亞洲區兩張門票屬誰。

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