NBA》魔術強森請辭湖人總裁職位！ 自爆在湖人過得並不開心

魔術強森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕《The Athletics》的記者Bill Oram指出，魔術強森（Magic Johnson）將辭掉他湖人籃球事務總裁的職位。

魔術強森在受訪時表示:「我與湖人老闆珍妮（Jennie Buss）一直維持良好的關係，但我認為當她（珍妮）的導師和哥哥的角色時讓我覺得更快樂。」同時魔術強森表示珍妮並不知道他的這個決定。

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同時他認為擔任這個職務犧牲了許多生活中的樂趣，例如今天韋德（Dwayne Wade）的主場退休戰他沒辦法到場，以及先前B.西蒙斯（Ben Simmons）希望接受他的指導，但他卻礙於湖人籃球事務總裁的身分而無法提供協助等等，他認為做許多人的導師或是幫助這些需要有幫助的人比他做現在的工作更有意義。

原本眾人認為華頓在球季的最後一場比賽結束後就會被開除，但在魔術強森離職後，湖人未來的一切都將成為未知數。

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