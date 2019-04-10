日職》陽岱鋼參與的巨人紀錄 原監督賽後嚇一跳

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人昨以3：1擊退中日龍，全場卻狂吞17次三振，寫球團15年來最差紀錄。監督原辰徳賽後聽到數字嚇了一跳，認為這樣還能贏球太狂了。

中日先發大野雄大昨投6局，狂飆11次三振，接替的3名中繼聯手送6K。其中，台灣打者陽岱鋼、洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）和先發投手山口俊各貢獻3K，並列全隊最多。巨人最終靠洋砲維亞努威瓦單場雙響，外帶山口俊7局好投險勝中日。

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《體育報知》報導，巨人全場苦吞17次三振，是自從2004年8月1日以來並列的球團最糟紀錄。原辰徳賽後說，「有這麼多三振喔？這樣還能贏太狂了，我對這點是蠻失望的，會好好反省一下。」

紀錄顯示，日職單場（九局）吞最多次三振是1995年4月21日的羅德，單場苦吞19次三振；若算進延長賽，則是2015年8月7日的巨人，12局狂吞21次三振。

陽岱鋼單場苦吞3次三振。（資料照，取自巨人推特）





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