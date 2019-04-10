MLB》藍鳥新秀狂盜本壘 衛冕軍紅襪臉上無光（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍紅襪開季客場11連戰只拿下3勝8敗，今天回到芬威球場與藍鳥進行主場開幕戰，派出王牌左投塞爾（Chirs Sale）先發，但他狀況不佳投4局失掉5分，中途還遭藍鳥新秀小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）盜本壘，最後紅襪以5：7輸球，塞爾開季吞下3連敗，防禦率高達9。

塞爾開季一勝難求。（法新社）

塞爾前兩局讓對手三上三下，紅襪取得2：0領先，但塞爾第3局連續被敲3支安打，加上高飛犧牲打丟掉2分，第4局再出狀況，接連3支安打、犧牲觸擊，紅襪捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）發生捕逸，藍鳥得到超前分。

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此時三壘上的小古瑞爾趁左投背對三壘的視線死角，一溜煙衝回本壘，塞爾見狀還丟了一顆暴投，藍鳥順利得到第5分，終場擊退賽前風光舉行世界大賽冠軍戒頒發儀式的衛冕軍。

小古瑞爾盜本壘成功。（歐新社）

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