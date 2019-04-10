MLB》「小巨人」阿土伯生涯百轟達成 太空人退洋基奪主場五連勝

艾圖維。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基對上太空人的第二戰，太空人挑戰主場五連勝，最終太空人就在「小巨人」艾圖維（Jose Altuve）生涯100轟的帶領下，成功以6 : 3擊敗洋基，收下主場五連勝。

雙方在前五局打完，太空人還以2:1領先，但洋基在六局上靠著桑契斯（Gary Sanchez）打到牆邊的兩分打點二壘打逆轉超前，沒想到七局下半，洋基牛棚再度失手，霍德（Jonathan Holder）遭布蘭特利（Michael Brantley）敲出追平比分的二壘安打。

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隨後八局下，格林（Chad Green）也出狀況，先將局面搞成一人出局滿壘，接著被史普林格（George Springer）敲出兩分打點的關鍵二壘安打，一棒助球隊取得領先，格林只好黯然退場，接替的坎利（Tommy Khnale）被敲出高飛犧牲打再多丟一分，太空人靠這個半局就取得6:3領先。

史普林格敲出關鍵二壘打。（資料照，法新社）

最後太空人靠著終結者歐蘇納（Roberto Osuna）成功關門，洋基牛棚再度放火輸球，球隊也吞下二連敗。

太空人先發投手柯爾（Gerrit Cole）表現精采，主投七局僅失三分，並繳出6次三振，打擊方面艾圖維4打數2安打，包括生涯第100轟，布蘭特利5打數3安打。

洋基方面先發投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）僅投三局失2分，打擊方面全場僅五支安打，僅桑契斯打擊發揮的較為出色，全場4打數2安打加上2分打點。

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