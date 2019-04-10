MLB》千局達陣成亞洲第5人 陳偉殷卻繳生涯最慘比賽（影音）

Good thids） 2019年4月10日

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷今中繼對上紅人，慘遭對手無情砲擊，僅投2局就狂挨4發全壘打，失掉10分刷新生涯最多掉分紀錄，但另一方面也達成大聯盟生涯1000局里程碑，成為台灣第一人。

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馬林魚打完5局0：4落後，6局下派上陳偉殷中繼，單局送出2次保送，遭狂敲5支安打，包括坎普、蘇亞雷斯和薛伯勒的全壘打，狂掉7分。

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7局下，馬林魚又派上陳偉殷，單局又投1保送，被敲2支安打，包括法默（Kyle Farmer）的三分砲，再掉3分。

陳偉殷總計中繼2局，被敲7支安打，包括4轟，外帶2保送和3三振，狂掉10分責失，刷新個人於2018年5月10日對小熊掉9分紀錄，賽後防禦率暴漲至24.75。

雖投出生涯最慘烈比賽，陳偉殷達成大聯盟生涯1000局的里程碑，台灣第一人，過去在亞洲也只有朴贊浩、野茂英雄、大家友和、黑田博樹等4人達成。

陳偉殷投出生涯最慘比賽。（美聯社）

陳偉殷遭無情砲轟。（今日美國）

陳偉殷遭無情砲轟。（今日美國）

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