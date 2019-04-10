MLB》左踩洋基右壓紅襪 光芒三連勝美東獨走（影音）

米德斯（左）今天表現精彩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕坦帕灣光芒今年開季打出不凡氣勢，今天全場敲出13支安打豪取10分，以10：5擊敗白襪拿下賽季第9勝，在美聯東區高掛第一。

光芒首棒米德斯（Austin Meadows）今天稱職扮演核彈頭，單場4安猛打賞外加一發兩分砲，一共上壘5次。第七棒的右外野手賈西亞（Asvail Garcia）也有3安打、陽春砲的好表現。先發投手摩頓（Charlie Morton）五局送出7K，僅失2分拿下本季第二勝。

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白襪今天先發是近日才被球隊簽下的桑塔納（Ervin Santana），本季首次出賽只投3.2局就痛失7分。白襪前大物新秀孟卡達（Yoán Moncada）今年有破繭而出之勢，單場5打數2安打，從摩頓手上敲出兩分砲。本季目前為止攻擊指數高達0.998。

目前為止光芒9勝3敗，在美聯東區遙遙領先排行第二的金鶯隊以及洋基。季前被視為分區龍頭熱門的洋基與紅襪分別只有5勝5敗、3勝9敗的成績。

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