NBA》洛杉磯大地震！不只魔術強森下台 湖人教練團全被炒

華頓將下台。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季無緣季後賽的湖人隊，今天迎來例行賽最後一戰，除了籃球事務總裁魔術強森已在賽前公開自請離職，《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，包括總教練華頓（Luke Walton）、乃至於整個教練團成員都會今天比賽結束後的數小時內被炒。

魔術強森自請離職。（USA TODAY Sports）

沃納洛斯基還透露魔術請辭的內幕，指出他並未完全投入於此職務，經常跑去旅遊和離開團隊，真正做事的時間很有限，也並未做很多球探的觀察工作，然而NBA球隊的經營需要投入的心力絕不僅止於此。

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另外，魔術與湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）在上周六與詹姆斯（LeBron James）、還有他的經紀人保羅碰面，不過魔術當時並沒有透露他即將辭職一事，詹姆斯並不知情。

記者馬尼克斯（Chris Mannix）則說，魔術昨天與湖人老闆珍妮（Jennie Buss）會面3小時，談及了球隊未來營運方針，但也並未透露要請辭。珍妮過去被認為一直力保湖人總教練華頓的職務。《ESPN》湖人記者拉莫娜（Ramona Shelburne）說，魔術強森與華頓已經數週沒有和彼此講過話。

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