NBA》聯盟最大問題！球員點名裁判怒斥判罰尺度

裁判佛斯特（左）遭球員點名。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕球員與裁判抗爭，成為NBA場上的「日常景像」，賽後批判判決而被罰款的事件更是層出不窮，對此，球員也有話要說。

美媒《The Athletic》30隊的隨隊記者訪問球員一系列問題，一共有58人回答「聯盟現今面臨的最大問題」調查，有高達29.3%的選手認為裁判的執法尺度最讓人困擾。

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球員給出答案也會附上不滿的原因，因不記名而得以暢所欲言，有選手表示，有的裁判會依據「個人喜好」有不同吹判；還有人直接點名，「佛斯特（Scott Foster）根本不把你當人看，他會把球員分成不同等級，這聯盟就存在這種奇怪的問題。」

也有球員指出聯盟近年興起組「超級球隊」的風氣，實在很不可取；球迷在場邊失控謾罵的景象也讓選手吃不消。還有球員抱怨已蔚為風氣的三分球時代，「根本沒人在乎中距離了，就是拿到球就瘋狂濫投。」

此外，賽程安排太緊湊、球隊為了重建擺爛求選秀籤、東西部戰力不平衡等，都是球員認為聯盟須正視的議題。

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