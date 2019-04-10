MLB》沒看錯！隊友高飛犧牲打 他從二壘跑回本壘（影音）

2019/04/10 09:54

〔體育中心／綜合報導〕皇家隊快腿漢米爾頓（Billy Hamilton）今天再度展現驚人跑速，他在對水手之戰3局下攻佔二壘，此時隊友擊出高飛球被接殺，結果二壘上的漢米爾頓一路「推進」到本壘，跑回追平分，引起全場驚呼，隊友也賺到一分打點。

漢米爾頓曾在2012年締造小聯盟史上最多單季155次盜壘成功紀錄，今天他在3局下先是因為左外野手的失誤站上二壘，接著隊友孟德西（Adalberto Mondesi）擊出深遠飛球，水手中外野手史密斯（Mallex Smith）接殺後跌了一下，想不到就讓漢米爾頓一路從二壘跑回本壘，幫助皇家追成2：2平手。

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