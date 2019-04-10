NBA》衛冕軍遇傷病困擾！ 柯瑞扭傷右腳踝後離場治療（影音）

柯瑞失去平衡倒在地上。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊傳傷情，柯瑞（Stephen Curry）在比賽中扭傷了自己的右腳踝，球團發出聲明表示柯瑞這場比賽將不會回歸。

事情發生在第一節剩下3分21秒時，柯瑞運球時失去平衡倒下，傷到了他的右腳踝，雖然下一波進攻時柯瑞仍命中了一記跳投，但隨後他就走向勇士板凳請求下場，而他下場後馬上離開球場前往勇士的醫療室進行治療。

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這不是柯瑞第一次在鵜鶘主場受傷了，他在2017年12月4日就曾扭傷過右腳踝，當時他因此休養了一個月。

同時總教練柯爾（Steve Kerr）在贏下快艇的比賽後曾表示，「所有的輪值球員在接下來的兩場背靠背的比賽都會分別進行輪休」，所以無論傷勢嚴不嚴重，柯瑞明天應該都不會上場。

而今天除了柯瑞之外，柯爾讓杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）、伊古達拉（Andre Igoudala）和波加特（Andrew Bogut）進行了輪休，為季後賽做準備。

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