MLB》收到冠軍戒卻遭下放3A 林子偉發文抒發複雜心情

林子偉展示剛收到的冠軍戒。（取自林子偉臉書粉專）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕冠軍紅襪今在芬威球場迎來本季開幕戰，賽前舉行世界大賽冠軍戒頒發儀式，台灣好手林子偉雖然昨遭下放，但紅襪還是邀請他出席儀式親自領取戒指，隨後林子偉將冠軍戒照片上傳，表示雖因為同時接獲下放通知心情有些複雜，但仍開心終於領到戒指。

紅襪勇奪去年世界大賽冠軍，身為紅襪的一員的林子偉，雖然最後沒能在冠軍戰獲得沒上場機會，但仍可以獲得冠軍戒指，而他也是繼王建民2009年在洋基之後首位拿到冠軍戒的台灣球員。

請繼續往下閱讀...

紅襪去年奪下隊史第9座世界大賽冠軍，林子偉賽後和妻女在球場合影，留下珍貴回憶。（取自林子偉臉書粉專）

紅襪工具人霍特（Brock Holt）日前因為眼睛受傷進入傷兵名單，球團趕緊在台灣時間6號晚間拉上林子偉支援，不過為了騰出位子給傷癒歸隊的35歲老將佩卓亞（Dustin Pedroia），紅襪昨選擇將僅出賽1場，代打1打數無安打的林子偉下放3A。

而一早收到冠軍戒的林子偉，之後在臉書粉專上傳戒指照片，並寫下：「儘管在同個時間點被通知下放心情難免受到影響，但還是要跟大家分享，我終於領到冠軍戒指啦！」

雖然提到自己因被下放，所以心情相當複雜，不過最後他仍感謝辛苦支持他的球迷，表示自己會繼續加油、堅持不放棄。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/