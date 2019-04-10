MLB》陳偉殷寫馬林魚最慘紀錄 當地媒體氣瘋了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷今中繼2局狂掉10分，不僅刷新個人生涯掉最多分紀錄，更追平隊史中繼投手最多掉分紀錄，相當慘烈。

陳偉殷今在6局下登板遭轟「背靠背靠背全壘打」掉7分，7局下再被法默（Kyle Farmer）扛三分砲，總計中繼2局被敲7支安打，狂掉10分，防禦率暴漲至24.75。

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馬林魚隨隊記者費南德茲（Andre Fernandez）表示，過去隊史掉最多分的中繼是赫南德茲（Elieser Hernandez），他在美國時間2018年7月7日中繼2.1局狂掉10分，陳偉殷追平紀錄。此外，單場挨4發全壘打則刷新隊史中繼投手最多紀錄。

邁阿密電台主持人密許（Craig Mish）則在推特表示，「這無疑是馬林魚史上最糟糕的中繼表現。」有人在推特下方留言提供數據，Mish卻回應他，「我已經氣到沒有辦法讀好這些數據。」

邁阿密媒體《太陽哨兵報》記者杜森貝瑞（Wells Dusenbury）則說，「4200萬美元（陳偉殷剩餘薪資）固然可觀，但如果陳偉殷繼續砸掉每場比賽，我不曉得讓他待在這支球隊的目的是什麼。」

陳偉殷投出生涯最慘一役。（美聯社）

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