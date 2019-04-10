NBA》終於上場！林書豪8分、5助攻 暴龍大勝灰狼

林書豪繳出8分、5助攻。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪揮別前役無上場的陰霾，今日從板凳出發獲得逾10分鐘上場時間，繳出8分、5助攻，雷納德（Kawhi Leonard）攻下全隊最高20分，團隊共5人得分上雙，暴龍最終以120：100擊敗灰狼，以近8場奪7勝的不俗狀況結束本季82場例行賽，準備在季後賽衝擊隊史首冠。

前役對上熱火，林書豪彷彿像空氣一般，即使比賽進入延長賽，他仍是無法上陣的狀態，收下4年多以來首次DNP（Did Not Play），使外界開始推論豪小子是否跌出暴龍的輪替陣容。

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林書豪此仗終於重獲上場機會，首節剩1分55秒替補上陣，在第二節靠罰球拿3分，更單節送出4助攻，漂亮串連球隊火力。不過，豪小子此仗手感欠佳，前4次出手皆墨，直到第三節最後14.5秒才進球並完成「三分打」，全場上陣19分51秒，出手8次、命中2球，攻下8分、5助攻及4籃板。

暴龍例行賽戰績58勝24敗，排名東部第2，首輪季後賽尚未確定。上季龍軍於東部準決賽遭騎士直落四橫掃，本季加入雷納德重新出發，期待能突破2016年晉級東部決賽紀錄，力拚隊史首張總冠軍戰門票。

林書豪拚命護球。（美聯社）

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