NBA》告別熱火最偉大球星 「閃電俠」魏德主場最終秀轟30分

魏德主場最終秀轟30分。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）職業生涯倒數計時，今日是他最後一次穿著熱火戰袍於主場出賽，先發上陣攻下全隊最高30分，率隊以122：99大勝七六人，不過活塞、黃蜂同日贏球，熱火確定無緣季後賽，明日客場對上籃網確定是閃電俠生涯最後一舞。

活塞末節以36：14猛攻，最終100：93逆轉灰熊；黃蜂以124：97痛宰騎士，而熱火此仗雖贏球，只能收下無緣季後賽的消息，魏德生涯最終留有遺憾。

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37歲魏德在2003年選秀會第5順位被熱火相中，生涯13次入選明星賽，並於2006年率隊奪隊史首座總冠軍金盃，以及2012年、2013年率隊締造2連霸，無疑是熱火隊史最偉大球星之一，未來3號球衣絕對能高掛於熱火主場上方。

魏德此仗23次出手、命中10球，包括4顆三分球、罰球6投皆進，攻下30分，其中末節更是進帳14分，直到比賽剩1分02秒，閃電俠賠上犯規後，光榮下場休息，於隊友、教練一一擁抱，更獲得滿場主場觀眾的起立致敬，並高喊「MVP、MVP、MVP」。

魏德賽後發表對於熱火球迷長年支持的感謝，最後跳上紀錄台，向滿場球迷喊「謝謝你們、我愛你們。」此外，熱火另位悍將哈斯倫（Udonis Haslem）與魏德並肩作戰多年，此仗繳出7分，也獲得主場球迷的歡呼。

魏德賽後發表對於熱火球迷長年支持的感謝。（今日美國）

魏德主場最終秀。（法新社）

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