MLB》德葛隆單場挨3轟 連續26場優質先發紀錄中斷

德葛隆。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會王牌德葛隆（Jacob DeGrom）今日先發對上雙城，但他狀況不佳，連續26場優質先發的大聯盟紀錄、以及連續27局無失分紀錄雙雙止步。

得葛隆先是在第2局被賈佛（Mitch Garver）敲出一發陽春全壘打，中斷連27局無失分紀錄，接著第3局羅沙里歐（Eddie Rosario）敲出兩分砲，一棒打碎了德葛隆想持續保持連續優質先發場次的美夢。

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接著賈佛再度揮出陽春砲，成為繼特薛拉（Mark Teixeira）和史坦頓（Giancarlo Stanton）後，第3位單場對德葛隆擊出兩發全壘打的打者。

德葛隆今天的表現並不理想，僅投4局就丟了6分離場，自責分率也暴增至3.18，這是他從2018年5月13日後，首度沒有投到6局優質先發的比賽。此外，這也是他自去年4月10日以來單場自責分首度高於3分，同樣創下大聯盟最長紀錄。

雖然跨季連續26場優質先發中斷，但德葛隆仍是大聯盟最佳，追平1967-68年吉布森（Bob Gibson）的紀錄。

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