MLB》金手套得主爬牆卻摔得狗吃屎 網友諷：年度最佳守備（影音）

歐祖納。（取自影片截圖）

〔體育中心／綜合報導〕稍早紅雀靠著投手群輪番壓制道奇打線，以及老將捕手莫里納（Yadier Molina）兩支適時安打演出，以4：0完封國聯西區霸主道奇隊。不過本場比賽引起眾人注意的，是在第八局時紅雀左外野手歐祖納（Marcell Ozuna）一次躍牆防守。

比賽進行至八局上半，道奇隊赫南德茲（Kike Hernandez）揮出左外野深遠飛球，歐祖納錯判球飛行距離，以為會是飛出場外的全壘打，在躍上牆頭後才發現球仍留在場內，急忙撲倒但已來不及去接到球，最後形成一支場地二壘安打。歐祖納還一度倒地不起，所幸並無出現傷勢。

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Marcell Ozuna's controller died mid-game



（via @Cut4）pic.twitter.com/FhHCrfpodz — Bleacher Report MLB （@BR_MLB） 2019年4月10日

令人意外的是過去歐祖納還是2017年國聯左外野金手套得主，今天竟然發生令人如此啼笑皆非的守備。記錄組將赫南德茲這球記錄為安打，但歐祖納這次防守的影片已在社群媒體上瘋傳，不少網友表示這球就是年度最佳守備了。

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