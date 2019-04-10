NBA》總被拿來跟Kobe比較 詹皇受訪埋怨吐心聲

詹姆斯認為拿他跟Kobe作比較，是一件很不公平的事。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）本季重磅加盟湖人，原本期望能帶領紫金軍團重返榮耀，打進睽違6年的季後賽，未料事與願違，而他也頻被湖人球迷拿來跟傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe）比較，日前詹皇受訪時則直言，拿他跟Kobe比較是一件非常不公平的事。

詹姆斯本季以4年1.54億美元合約轉戰湖人，被洛杉磯球迷視為救世主，無奈傷兵問題接踵而來，他也因為腹股溝傷勢，連續休了17場比賽，寫下生涯單季最多。

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而詹皇傷癒歸隊後，開啟全力模式也難扭轉乾坤，無法帶領湖人打進季後賽，個人連8季闖進冠軍賽、連13季打入季後賽的紀錄也因此中斷，令湖人球迷相當失望，甚至還在他比賽投籃失手時高喊「我們要Kobe！」，完全不給一哥面子。

湖人傳奇球星「老大」Kobe。（資料照，法新社）

詹姆斯在接受《CBS》體育記者Jim Hill 專訪時表示，從自己去年加盟湖人、穿上紫金戰袍那刻起，球迷就頻頻把他拿來和「老大」布萊恩作比較，但他認為不管怎麼比對他兩個人來說都非常不公平。

「我認為那是不公平的（拿他跟Kobe比較），不管怎麼說，我們就是不同的人。」詹姆斯說道，他認為他們每個人面臨的挑戰和道路都不同，唯一相同的大概就是每天只要在場上就會為球隊傾其所有，不惜將生命置於危險之中，只為了能幫球隊拿下勝利。

「我們天生就是冠軍，努力訓練並想打出自己最好的表現，但我認為我們都有各自的風格。」詹姆斯說道，「喬丹有他的風格，他是最偉大的球員；Kobe有他的風格，人們也會說他是最偉大的球員，而我會堅持自己的風格，希望某一天有人也會說我是最偉大的球員。」

最後詹姆斯也表示，自己來到洛杉磯，唯一的原因就是想湖人成為一支常勝球隊，幫紫金軍團找回他們應有的位置，他也表示讓自己的球衣能在湖人隊退休，就是自己最大的動力。

「在我帶領這支球隊回到爭冠行列、在理想的狀態下贏得冠軍，並看到我的球衣被掛在球館前，我都會努力拚下去。」詹姆斯說道。

詹姆斯誓言絕對會率領湖人重回顛峰。（資料照，法新社）

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