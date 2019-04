NBA》主場最終戰！諾威斯基今親口宣布本季退休（影音）

諾威斯基賽後親口宣布退役。(法新社)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕「就像很多人預期的,這是我最後一場主場。」效力獨行俠21年的傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki)今親口宣布本季結束後退休。

"This is my last home game..."@swish41 addresses the crowd post-game in Dallas.



41.21.1 x #Dirk x #MFFL pic.twitter.com/xFWPOhEDIb