NBA》主場最終戰！諾威斯基今親口宣布本季退休（影音）

諾威斯基賽後親口宣布退役。（法新社）
〔記者吳孟儒／綜合報導〕「就像很多人預期的，這是我最後一場主場。」效力獨行俠21年的傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）今親口宣布本季結束後退休。
"This is my last home game..."@swish41 addresses the crowd post-game in Dallas.— NBA （@NBA） 10 April 2019
41.21.1 x #Dirk x #MFFL pic.twitter.com/xFWPOhEDIb
諾威斯基對太陽出賽33分鐘，拿下本季新高30分、8籃板，助隊以120：109獲勝，賽後，獨行俠也特別為他舉辦儀式，邀請其偶像施倫夫（Detlef Schrempf）、坎普（Shawn Kemp）、伯德（Larry Bird）、皮朋（Scottie Pippen）和 巴克利（Charles Barkley）到場。
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巴克利、皮朋、伯德等人皆到場歡送諾威斯基。（USA TODAY Sports）
獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）還特別穿上具有象徵意義的「41.21.1」T恤向諾威斯基致敬；諾威斯基的背號為41號，他效力球隊長達21個球季，且生涯都奉獻給獨行俠這1支球隊。
獨行俠總教練卡萊爾。（法新社）
40歲的諾威斯基在獨行俠無私奉獻21個球季，寫下史無前例的紀錄；此外，他14度入選明星賽，2007年拿下MVP頭銜，2011年領軍奪下隊史首冠，獲得總決賽最有價值球員的殊榮。
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