NBA》諾威斯基退休 獨行俠老闆庫班承諾為他立雕像

獨行俠老闆庫班與諾威斯基賽後相擁。(法新社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕獨行俠今在主場迎戰太陽,終場以120:109勝出,賽後老將諾威斯基也親自證實,將在本季結束後退休,這是他在達拉斯的生涯最終戰,且老闆庫班也承諾將為他建造雕像。

"This is my last home game..."@swish41 addresses the crowd post-game in Dallas.



41.21.1 x #Dirk x #MFFL pic.twitter.com/xFWPOhEDIb