NBA》諾威斯基退休 獨行俠老闆庫班承諾為他立雕像

獨行俠老闆庫班與諾威斯基賽後相擁。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠今在主場迎戰太陽，終場以120：109勝出，賽後老將諾威斯基也親自證實，將在本季結束後退休，這是他在達拉斯的生涯最終戰，且老闆庫班也承諾將為他建造雕像。

賽前不少人都預期，這將會是諾威斯基在達拉斯的生涯最終戰，他在賽後說：「或許正如你們預期的，這是我最後一場主場比賽。這是一段令人感到不可思議的旅程，感謝你們的出現。」

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向來與諾威斯基感情不錯的獨行俠老闆庫班，隨後也承諾，未來將為諾威斯基在球場前建造一座屬於他的雕像。

40歲的諾威斯基，生涯共14次入選明星賽，曾在2006-07球季拿下年度MVP，並在2010-11球季率領獨行俠拿下總冠軍。

獨行俠以「41.21.1」向諾威斯基致敬，意思為諾威斯基的背號41，並為獨行俠效力21個球季，且在他的NBA生涯中為同一支球隊和城市付出。

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