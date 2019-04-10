MiLB》胡智為先發挨轟無關勝敗 林子偉最快週五出賽

胡智為。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力印地安人3A的胡智為，今天先發對上紅人3A，主投5.2局失2分，2次三振1保送，最後無關勝敗；另一名台灣小將張育成今則未出賽，而印地安人投手群在比賽後段守不住對手猛攻，最終印地安人3A以2：6不敵紅人3A慘遭逆轉吞敗。

胡智為首局就讓對手三上三下；次局2出局雖被外野手Aristides Aquino敲安上壘，不過很快就用滾地球解決下棒打者，抓下最後一個出局數。接下來在2個半局讓對手六上六下，直到第5局才又被Aquino敲出一壘安打，前5局投完僅被敲出2安無失分，隊友也抱以火力支援，先遲得點2分領先紅人。

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但第6局胡智為卻突然迷航，紅人先靠高飛犧牲打，打回破蛋分，接著又被Josh VanMeter敲出追平分數的陽春砲，最後胡智為最後投了5.2局就被換下場休息。

紅人在胡智為下場後，火力大爆發，第7局先追一分，8局上再靠著VanMeter的三分砲得分，反觀印地安人在紅人投手群輪番壓制下，打線完全熄火，最終就以2：6遭逆轉吞下敗仗。

胡智為此役主投5.2局用89球，其中60顆是好球，被敲4支安打失2分，另有2次三振和1次保送，防禦率下修到3.52。

而近期手感不佳、連3場沒安打表現的張育成今天沒有出賽，效力印地安人2A的朱立人今也沒上場，開季首安還得再等；而昨遭下放紅襪3A的林子偉，將有48小時的時間才需向球隊報到，預估會等到台灣時間本周五的3A主場開幕戰才有可能會上場。

林子偉最後要周五才會在小聯盟出賽。（資料照，今日美國）

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