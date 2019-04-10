日職》前日本澤村賞名投：台灣讓我享受到棒球的純粹

〔體育中心／綜合報導〕曾效力台灣大聯盟太陽隊的西武棒球學校教練石井丈裕，近日在日媒「full-count」回憶在台灣打球的日子，表示那段日子讓他很純粹地享受棒球。

石井丈裕是西武黃金時期的重要支柱，1992年以15勝、防禦率1.94奪下澤村賞，那年還是日本一第七戰完投的優勝投手，一舉拿下系列賽MVP。一路活躍至1996年受傷痛所苦，1999年遭戰力外後，為了延續球員生涯而來到台北太陽隊以選手兼教練入團。

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「我還能投卻沒人要我，那時也沒有像現在有獨立聯盟，所以我找曾在台灣打過球的渡邊久信商量。」石井說，要身兼教練很辛苦，第一年沒有能說日語的翻譯，只能對翻譯說英文，然後再幫忙翻成中文，「如果有翻譯不懂的棒球用語，我就在地板上寫漢字傳達意思。」

石井丈裕（左）曾在2002年擔任台灣大聯盟太陽隊總教練。（資料照，記者李鴻明攝）

在日職擁有不少傲人成就的石井，笑說在台灣得以享受到棒球的樂趣，「在高雄結束比賽後，我們搭巴士回台北，沿路就在便利商店買飯，在車內設宴，隔天早上才回到台北，這在日本沒辦法想像對吧。讓我很純粹地享受棒球。」

石井隻身來異地打拚，不過孩子們學校放假時會來台灣球場玩。那時爸爸會帶孩子去買台灣的棒球卡，雖然都是不認識的球員，看到孩子開心的樣子，爸爸就會很開心。然而，開學後孩子們又要回日本，讓石井感覺當時沒有好好陪小朋友。

現在石井在西武棒球學校擔任教練，每次看到活動中的親子傳接球的樣子就會感覺很幸福，「希望能讓數個世代對棒球有興趣，增加打棒球的人口。在這個親子傳接球教室中，對我來說也是回到原點。」

石井丈裕（左）目前在西武棒球學校擔任教練。（取自西武官網）

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