MLB》輪值拉警報 洋基靠「瘋邦」加入化解困局？

邦賈納。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕因肩傷缺席開季的洋基王牌投手塞維里諾（Luis Severino）在稍早被診斷出背肌拉傷，原先塞維里諾預計五月可以歸隊，如今勢必得往後推遲。為了補強沒有王牌掛帥同時穩定性不高的輪值，《SNY》作家Danny Abriano提出了五位他認為洋基可以考慮的人選。

Abriano提出的第一個人選是去交易巨人隊的邦賈納（Madison Bumgarner）。僅管近年因傷導致出賽不多，「瘋邦」邦賈納在上個賽季在129.2局中，還是有著3.26的自責分率。本賽季在三場先發中自責分率3.32、WHIP 0.94都還是相當有水準。另外邦賈納在這幾年球速非常穩定，可以預期他能繳出差不多的表現。

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另外Abriano還提出了仍待價而沽、但近日已主動降低要價的2015年美聯塞揚獎得主凱可（Dallas Keuchel），還有紅人的洛克（Tanner Roark）、藍鳥的史卓曼（Marcus Stroman），以及馬上拉上季初以小聯盟約加盟洋基的前國聯勝投王岡薩雷茲（Gio Gonzalez）。

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