羽球》辛度宰印尼好手、李雪芮退衛冕軍 新加坡首戰都開胡

辛度。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列新加坡羽球公開賽今天開打，球后戴資穎奪冠競爭者的印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）、前中國球后李雪芮全都輕鬆直落二擊敗首輪對手，在星國公開賽取得開門紅。

連續在全英賽、印度賽提前出局的辛度，在新加坡公開賽首輪率先對上印尼選手米娜姬（Lyanny Alessandra Mainaky），而辛杜從開局就火力全開，首局僅讓米娜姬拿下9分；次局開打又是一波9：1的攻勢，打得對手毫無招架之力，僅花不到半小時就以21：9、21：7爆打印尼選手晉級，下戰將對上丹麥選手Mia Blichfeldt。

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前中國一姐李雪芮首戰就碰上大會第8種子也是去年衛冕軍日本好手高橋沙也加，首局兩人不相上下，不過激戰到13：13平手後，李雪芮隨即打出前球后氣勢，一口氣連拿8分，直接收下第一局；次局李雪芮也不願給對手太多機會，兩人戰到16平後，前中國一姐又連下5城，37分鐘21：13、21：16收拾高橋，次輪則與擊敗我國選手江穎麗的同胞蔡炎炎，上演「中國內戰」。

李雪芮。（資料照，美聯社）

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