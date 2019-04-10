MLB》狀元大對決！哈波敲出三分砲痛擊學長小史（影音）

（影片來源：大聯盟官網）



〔體育中心／綜合報導〕本季以13年3.3億美元轉戰費城的哈波（Bryce Harper），上週重回老東家華府霸氣開轟，本週則是輪到國民作客費城人主場進行2連戰。哈波今與前隊友史崔斯柏格（Stephen Strasburg）進行「狀元對決」，結果又開轟，還獲得一次故意四壞球保送，只是費城人最後在延長賽以6：10不敵國民。

哈波敲出本季第4轟。（USA TODAY Sports）

史崔斯柏格是2009年國民隊第一輪第一順位選進的狀元，當年被譽為「天才小史」，哈波則是國民隊在2010年選入，有「強打少年」封號，兩人同袍8年，哈波轉戰費城人後今天首度面對昔日學長小史三個打席。

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哈波分別在第1次打擊敲出滾地球出局，第2打席則是敲出3分砲重擊，第3打席則是三壘有人2出局，一壘壘包空著，哈波獲得小史故意四壞球禮遇，最後小史投4局失掉6分以敗投候選退場。

小史在隊友合計四發全壘打幫助下逃敗。（法新社）

國民打線不放棄，7局連兩發陽春彈，9局上再由羅布雷斯（Victor Robles）敲出追平轟，硬是把比賽逼入延長，到了10局上，國民20歲的新一代強打少年索托（Juan Soto），敲出右外野貼近標竿的3分砲。





費城人總教練立刻要求重播輔助判決，結果維持原判是界內，國民終場10：6擊敗費城，系列賽一勝一敗作收。

索托敲出致勝三分砲。（法新社）

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