MLB》怎麼回事？陳偉殷登日媒頭條 日球迷感慨…

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷今中繼2局狂掉10分，改寫生涯最慘烈紀錄。不僅台灣球迷擔心殷仔狀況，新聞更攻佔日本體育頭條，許多日本球迷都好奇這位前中日龍王牌投手究竟是發生了什麼事情。

日本媒體《full-count》今以「年薪超過22億日圓的前中日球員陳，中繼2局掉10分大炎上，被轟4發全壘打包括背靠背靠背全壘打…」為題撰文報導，內文描述今年薪水2000萬美元全隊最高的陳偉殷，本季防禦率高達24.75。

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這則新聞在日本雅虎上架，一度成為體育最受關注的消息、甚至是不分類新聞第5名，超過百名球迷留言。有人說，「自從來到馬林魚之後，沒有一年是好的，如果是在一支認真要拚的球隊的話會被開除吧。」

另名日本球迷則說，「現在合約是到明年（2021年有選擇權），考量到這個成績和年紀，後年以後要再繼續投下去難度不小…」；也有人說，「33歲了，完全過了球員的巔峰了呢，希望他過完不會留下遺憾的球員生涯。」

不少人也提到鈴木一朗曾在引退記者會詢問陳偉殷好不好，「一朗桑，陳偉殷一點都不好。」、「一朗擔心過你喔！」還有球迷敞開雙手表示，「希望陳偉殷能夠回中日龍隊，他的前隊友吉見一起也還在投。」

陳偉殷被打爆的新聞攻佔日本雅虎新聞排行榜體育類第一名。（取自日本雅虎）

陳偉殷新聞攻佔日本雅虎新聞排行榜不分類第五名。（取自日本雅虎）

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