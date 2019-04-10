日職Live》王柏融第二打席滾地出局 火腿0：0軟銀

第五局

五下，

五上，火腿三上三下。

第四局

四下，首棒打者今宮健太擊出右外野安打，內川遭到三振，今宮精彩盜壘成功上二壘，戴斯潘飛球出局，跑者上三壘。上林誠知滾地出局。

四上，近藤健介擊出三壘方向飛球出局，中田翔遭到三振，王柏融擊出投手前滾地球出局。

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王柏融第二打席逐球紀錄：

第一球125KM 指叉球 未揮棒 0好1壞

第二球141KM 直球 未揮棒 1好1壞

第三球139KM 直球 未揮棒 1好2壞

第四球131KM 滑球 未揮棒 2好2壞

第五球 直球 投手前滾地球

第三局

三下，軟銀三上三下。



三上，石川亮遭到三振，中島卓也擊出左外野方向安打，西川遙輝野手選擇上壘，中島在二壘出局，二出局，大田泰示滾地出局。

第二局

二下，上林誠知與松田宣浩都擊出滾地球出局，福田秀平遭三振，三上三下。

二上，王柏融擊出左外野飛球出局，渡邊諒被內川聖一美技擋下出局，淺間大基遭到三振出局。

王柏融第一打席逐球紀錄：

第一球128KM滑球 未揮棒 0好1壞

第二球141KM直球 未揮棒 1好1壞

第三球127KM滑球 左外野飛球出局

第一局

一下，牧原大成滾地球出局，今宮健太滾地出局，內川擊出左外野方向安打上壘，戴斯潘打擊時內川盜上二壘，戴斯潘飛球出局。

一上，西川遙輝飛球出局，大田泰示纏鬥多球後擊出投手方向飛球，先發投手大竹耕太郎碰到二壘方向，二壘手牧原大成傳往一壘出局，近藤健介選到保送上壘，中田翔擊出本壘後方飛球遭接殺，三出局。

賽前報導

日本火腿與軟銀鷹3連戰第二場比賽，王柏融上場比賽敲出追平分的犧牲打，雙方以3：3握手言和，這場比賽面對左投大竹耕太郎，是否從左手先發擊出日職生涯第1發全壘打，是台灣球迷相當關注的焦點。

王柏融今天再度擔任先發第5棒指定打擊，至今出賽10場，共38打數敲出11支安打，6分打點，打擊率0.289，安打數與西川遙輝並列全隊最高。

兩隊先發打線：

日本火腿鬥士

1.西川遙輝 中外野

2.大田泰示 右外野

3.近藤健介 左外野

4.中田翔 一壘手

5.王柏融 指定打擊

6.渡邊諒 二壘手

7.淺間大基 三壘手

8.石川亮 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發：羅德里奎茲

福岡軟體銀行鷹

1.牧原大成 二壘手

2.今宮健太 游擊手

3.內川聖一 一壘手

4.戴斯潘 指定打擊

5.上林誠知 右外野

6.松田宣浩 三壘手

7.福田秀平 左外野

8.甲斐拓也 捕手

9.釜元豪 中外野

先發：大竹耕太郎

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