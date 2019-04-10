中職Live》林智勝左外野安打建功 兄弟1：0悍將

第三局

三下，富邦三上三下。

三上，陳子豪滾地出局，林智勝遭三振，許基宏中間方向一壘安打，這是他本場比賽第二支安打，張志豪二壘方向滾地球，富邦封殺一壘跑者，三出局。

第二局

二下，悍將三上三下。

二上，彭政閔遭三振，黃鈞聲，右外野方向一壘安打，王勝偉三壘方向接球失誤，一二壘有人，王威晨野手選擇上壘，隨後盜上二壘，林書逸遭三振，三出局。

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第一局

一下，王正棠安打上壘，于孟馗二壘方向平飛球遭接殺，王正棠遭刺殺，胡金龍擊出左外野方向飛球遭到接殺。

一上，王威晨遭三振，林書逸保送上壘，陳子豪遭三振，王威晨盜上二壘，林智勝左外野方向落地安打帶有打點1：0兄弟領先，許基宏中外野方向平飛二壘安打，二三壘有人，張志豪遭三振。

兩隊先發打線：

中信兄弟

1.王威晨 二壘手

2.林書逸 左外野

3.陳子豪 右外野

4.林智勝 一壘手

5.許基宏 三壘手

6.張志豪 中外野

7.彭政閔 指定打擊

8.黃鈞聲 捕手

9.王勝偉 游擊手

先發投手：蔡齊哲

富邦悍將

1.王正棠 二壘

2.于孟馗 游擊

3.胡金龍 指定打擊

4.蔣智賢 三壘

5.范國宸 一壘

6.高國麟 左外野

7.林哲瑄 中外野

8.林宥穎 補手

9.申皓瑋 右外野

先發投手：索沙

王正棠 , 2B 0 0 0 0 0 0 0 0.000 于孟馗 , SS 0 0 0 0 0 0 0 0.000 胡金龍 , DH 0 0 0 0 0 0 0 0.000 蔣智賢 , 3B 0 0 0 0 0 0 0 0.000 范國宸 , 1B 0 0 0 0 0 0 0 0.000 高國麟 , LF 0 0 0 0 0 0 0 0.000 林哲瑄 , CF 0 0 0 0 0 0 0 0.000 林宥穎 , C 0 0 0 0 0 0 0 0.000 申皓瑋 , RF

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