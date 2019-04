NBA》柯瑞腳踝扭傷退場 柯爾賽後透露好消息

柯瑞腳踝扭傷退場。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕金州勇士隊主將柯瑞(Stephen Curry)今天讓勇士球迷們都相當擔心,他在首節比賽因為腳踝扭傷退場休息,之後都沒有回到場上。勇士隊這場比賽以112:103擊敗鵜鶘隊,賽後總教練柯爾(Steve Kerr)向球迷表示,柯瑞預期能在季後賽第一場比賽上場。

柯瑞在首節運球時右腳踝扭傷退場,賽後勇士隊宣佈他的傷勢為右腳踝輕度扭傷,柯爾表示柯瑞下場就在冰敷,球隊認為他沒有大礙,但也不會隨意輕舉妄動。下場比賽勇士隊將要對上灰熊隊,這是他們例行賽的最後一戰,柯爾表示球隊應該會讓他在場下休息。

柯瑞在2017年12月時也曾遭遇類似的傷勢,當時他休息了將近一整個月。

本季柯瑞出賽69場比賽,平均上場33.8分鐘拿下27.3分,5.3籃板,5.2助攻,本季他一共投進354記三分球,是生涯第二多,目前累積三分進球來到2483顆,排在史上第三名。

