NBA》柯瑞腳踝扭傷退場 柯爾賽後透露好消息

柯瑞腳踝扭傷退場。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士隊主將柯瑞（Stephen Curry）今天讓勇士球迷們都相當擔心，他在首節比賽因為腳踝扭傷退場休息，之後都沒有回到場上。勇士隊這場比賽以112：103擊敗鵜鶘隊，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）向球迷表示，柯瑞預期能在季後賽第一場比賽上場。

柯瑞在首節運球時右腳踝扭傷退場，賽後勇士隊宣佈他的傷勢為右腳踝輕度扭傷，柯爾表示柯瑞下場就在冰敷，球隊認為他沒有大礙，但也不會隨意輕舉妄動。下場比賽勇士隊將要對上灰熊隊，這是他們例行賽的最後一戰，柯爾表示球隊應該會讓他在場下休息。

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柯瑞在2017年12月時也曾遭遇類似的傷勢，當時他休息了將近一整個月。

本季柯瑞出賽69場比賽，平均上場33.8分鐘拿下27.3分，5.3籃板，5.2助攻，本季他一共投進354記三分球，是生涯第二多，目前累積三分進球來到2483顆，排在史上第三名。

Steph went back to the locker room after rolling his right ankle. pic.twitter.com/3BH4NlNDjo — Warriors on NBCS （@NBCSWarriors） 2019年4月10日

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