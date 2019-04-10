足球》企業聯賽、木蘭聯賽週末開戰 航源FC獲旅外名將陳浩瑋助拳

第三屆台灣企業甲級足球聯賽將在14日於台北田徑場、新竹第二運動場兩地點燃戰火。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第三屆台灣企業甲級足球聯賽將在14日於台北田徑場、新竹第二運動場兩地點燃戰火，赴中國打拚多年的陳浩瑋本季加入航源FC，期待用自身力量幫助球隊實力提升。

本屆企甲聯賽有北市大同、高市台電、航源FC、台北紅獅（原台程獅）、台灣體大、台南市台灣鋼鐵（原台南市），以及從資格賽出線的銘傳大學與台中FUTURO，8隊將展開3循環賽廝殺，賽事將從4月戰至12月。

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台灣木蘭足球聯賽本屆共台中藍鯨、台北熊讚、新北航源、高雄陽信、花蓮及台北國際等6隊參戰；開幕戰13日於台中太原足球場登場，尋求3連霸的台中藍鯨首戰迎戰台北熊讚。（記者林岳甫攝）

從2012年晉升成旅外球星的陳浩瑋，去年離開效力6年的中國北京北控燕京，經過半年自由球員身份，期間照樣積極維持體能訓練及技術提升，如今決定加入航源FC。他笑說，「很期待在企業聯賽出賽，我上次在台灣踢國內比賽那時還叫城市聯賽。」

陳浩瑋去年離開效力6年的中國北京北控燕京，加入航源FC。（記者林岳甫攝）

至於衛冕軍北市大同「門神」潘文傑不想讓其他對手有機會撼動王座，他有信心完成3連霸。

值得一提的是，足球協會本季將積極輔導各隊完成申請亞足聯AFC俱樂部認證，足協理事長邱義仁強調，本屆聯賽最大目標是至少有2隊獲得AFC認證，於下賽季參與AFC CUP賽事，使台灣足壇能與國際接軌。

台灣木蘭足球聯賽本屆共有台中藍鯨、台北熊讚、新北航源、高雄陽信、花蓮及台北國際等6隊參戰；開幕戰13日於台中太原足球場登場，尋求3連霸的台中藍鯨首戰迎戰台北熊讚。

此外，本屆企甲、木蘭聯賽皆有電視轉播，邱義仁表示，期待聯賽透過電視轉播，讓更多人瞭解台灣足球。

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