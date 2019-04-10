網球》三太子挑戰賽止步32強 李冠毅自評心態有成長

〔記者吳孟儒／台北報導〕三太子挑戰賽今在北市網球中心持續熱戰，台灣22歲小將李冠毅今遭遇大會第10種子、世界第148的日本球員伊藤竜馬，最終以2個3：6落敗，但32強已寫下參賽最佳紀錄。

李冠毅今首盤就率先被破發，落入0：3的劣勢，雖在第5局回破扳回一城，惜下一局未能保發成功，最終以3：6讓出。

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重整旗鼓的李冠毅，次盤展現十足韌性與伊藤竜馬一路周旋，惜在第7局的發球局沒能化解第4個破發點，被對手一口氣連拿3局結束比賽。

儘管未能往16強邁進，但李冠毅認為自己在面對比賽的心態有大幅成長，「我不會像之前一樣，在場上過度膽怯而不敢跟對手正面對決，現在我覺得我對這種大比賽更有信心了！」

結束在台灣的比賽，李冠毅將繼續飛往世界各地征戰，他將以參加2.5萬美元的未來賽提升ITF名次為目標，同時力拚爭取ATP積分的機會，才能卡位更高層級的挑戰賽及巡迴賽。

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