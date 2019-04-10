中職Live》統一留下得點圈殘壘 桃猿2：0統一

第二局

鄭鎧文揮空三振。高國慶敲出一壘安打。楊家維敲出二壘安打。唐肇廷外野淺短飛球遭到接殺。林祐樂中外野飛球遭到接殺。

二局下，

第一局

一局上，陳傑憲左外野飛球遭到接殺。一出局後，兩位打者接連打出滾地球出局。

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一局下，陳晨威敲出內野安打。黃敬瑋敲出一壘安打，壘上跑者提前起跑，攻佔一、三壘。藍寅倫在敲出一壘安打，帶有一分打點。林泓育滾地球野手選擇上壘，二壘跑者遭到封殺。陳俊秀穿越游擊安打，桃猿再下一城。朱育賢三壘平飛球遭到接殺。郭嚴文選到四壞球保送形成滿壘。梁家榮遭到三振。

雙方先發打線：

Lamigo先發打線：

1.陳晨威 游擊

2.黃敬瑋 左外野

3.藍寅倫 右外野

4.林泓育 捕手

5.陳俊秀 指定打擊

6.朱育賢 一壘手

7.郭嚴文 二壘手

8.梁家榮 三壘手

9.邱丹 中外野

先發投手：王溢正

統一獅先發打線：

1.陳傑憲 二壘手

2.郭阜林 三壘手

3.蘇智傑 左外野

4.鄭鎧文 指定打擊

5.高國慶 一壘手

6.楊家維 游擊手

7.唐肇廷 中外野

8.林祐樂 捕手

9.江亮緯 右外野

先發投手：奧斯丁

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