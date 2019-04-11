火腿軟銀系列最終戰 今日賽事預告與轉播

王柏融。（資料照）

自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

今天日職有兩場的賽事轉播，首先是羅德與歐力士的對決，另一場轉播是王柏融所屬的日本火腿要和軟銀進行三連戰的最後一場比賽，前兩場王柏融都有好表現，此戰能否延續好手感，繼續在日職闖出名堂，精彩的日職賽事，千萬不要錯過囉!

中職今天有一場的賽事，中信兄弟與富邦悍將要繼續在新莊交手，中信兄弟的近況非常火熱，目前獨占龍頭的位置，黃衫軍們能夠繼續展現宰致力，在上半季打出好成績嗎，喜愛中職的朋友們不要錯過囉。

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NBA進行到最後一天的賽事，雷霆、公鹿與爵士、快艇的比賽都相當重要，雖然西部季後賽球隊已經底定，不過今天的勝敗將會影響排名，連帶決定誰能拿下主場優勢，賽事進行到白熱化階段，絕對要鎖定轉播囉。

NPB例行賽

17:00 羅德@歐力士 FOX體育

17:00 日本火腿@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台

CPBL例行賽

18:35 中信兄弟@富邦悍將 WinTV綜合台

MLB例行賽

07:30 洋基@太空人 FOX體育、FOX體育3台、

NBA例行賽

08:00 勇士@灰熊 ELEVEN SPORTS1

08:00 雷霆@公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台

10:30 爵士@快艇 愛爾達體育1台

WSBL

18:00 季軍賽G2

19:40 冠軍賽G2

轉播：ELEVEN SPORTS2

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