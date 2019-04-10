羽球》破解張蓓雯一字馬救球 戴資穎晉級次輪

戴資穎晉級次輪。（BadmintonPhoto提供）



〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級500系列女單首輪面對世界排名第11的華裔美籍張蓓雯，以21：14、10：21、21：18，鏖戰三局才勝出，次輪將面對中國女將陳曉欣。

戴資穎此役前握有6勝2負、對戰5連勝優勢，近期包含今年初全英賽與去年底年終賽交手。今天首局前半段，戴資穎居下風，一度3：6落後，回球被對手看透，挨了幾次殺球攻勢，首次技術暫停以6：11落後。

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球后連下4分追近對手，拿手的假動作逐漸加入戰局，多次騙到對方啟動，好球連發，小戴後來居上，21：14拿下首局。

戴資穎反手拍。（BadmintonPhoto提供）

次局換邊，戴資穎開局讓對手連下5分，對方速度頗快，小戴發生不少回球失誤，以5：11進入後半段賽事，小戴越陷越深，落後分差被張蓓雯拉大，次局僅獲10分，讓對方扳回一城。

決勝局兩人展開纏鬥，小戴試圖打出致勝球，但又伴隨失誤，很難甩開張蓓雯，首次技術暫停小戴以11：10，不過小戴接連奉送出界球，再度處於落後，小戴攻擊調動對方，逼得張蓓雯使出招牌「一字馬」救球，小戴試圖拉近分差，雙方16平手。

戴資穎最後透過變速假動作以及近身球，逼出賽末點，對方回球掛網，小戴花費三局，挺進次輪。

球后次輪對手是中國陳曉欣，兩人曾在去年日本公開賽次輪碰頭，當時小戴爆冷遭對方直落二淘汰。

張蓓雯。（資料照，美聯社）

戴資穎發球。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎晉級次輪。（BadmintonPhoto提供）



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