MLB》年輕王牌再缺6周 紐郵：搶伸卡塞揚救洋基！

凱可。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天再度傳出噩耗，年輕王牌塞維里諾（Luis Severino）右肩二級拉傷將停機至少6周，紐郵記者Kevin Kernan認為，洋基隊應該要補進塞揚先發凱可（Dallas Keuchel）來填補輪值空缺。

洋基在今年開季前以4年4000萬美元的延長合約綁下塞維里諾，搭配簽下來的王牌派克斯頓（James Paxton），以及簽回的哈普（JA Happ）和原本的輪值，預期將要強勢挑戰美聯東區龍頭寶座，但是開季傷兵頻傳，鐵牛棚也沒有一如預期的穩固，導致洋基隊開季只拿下5勝6敗的成績。

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Kevin Kernan指出，凱可目前還是自由球員，這位塞揚獎投手已經證明自己是能夠贏球的投手，他也在日前的模擬賽當中投了100球。Kernan認為簽下凱可是個非常大膽的舉動，這位左投在美聯留下73勝55敗，防禦率3.54的成績，他也在10月的季後賽9場先發留下4勝2敗，防禦率3.31的好表現。同時Keran認為，凱可相當了解太空人隊，這也是個加分的項目。

沙巴西亞（CC Sabathia）周末將要歸隊，因此洋基隊也將今天先發的羅艾西加（Jonathan Loaisiga）下放3A，季前緊急以小聯盟合約簽下的岡薩雷茲（Gio Gonzalez），剛在3A繳出6局好投，也有希望被拉上大聯盟幫助洋基隊。

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