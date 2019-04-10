中職》洪聖欽頻繁登板 有機會打破投手出賽紀錄

Lamigo桃猿洪聖欽（中）賽前與投手群一起玩小遊戲，拿起球棒跟棒球打高爾夫。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕Lamigo桃猿本季出賽13場，洪聖欽已經登板9次，高居聯盟第1，今年有機會打破投手單季出賽紀錄。洪聖欽表示，目前手臂並沒有疲勞的現象，只要球隊需要，隨時準備上場。

以洪聖欽目前的出賽頻率，本季將達到83場，中職投手單季出賽紀錄是曾兆豪創於2010年的70場。洪聖欽表示，以前沒有過這麼頻繁出賽，不過，只有1次連兩天登板，而且都是投短局數，總共只投8局，身體和手臂的狀況都很正常，如果有疲勞的現象，一定會向教練團反映，畢竟受傷的話，不僅是個人，對球隊也會造成傷害。

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洪聖欽過去曾經先發、中繼兩頭跑，去年則是長中繼，今年春訓一度被列為先發人選，開季專任中繼，幾乎天天都要準備投球。洪聖欽表示，雖然角色多次轉換，適應上並沒有問題，也沒有特別習慣或喜歡那個角色，一樣是全力做好球隊交付的任務。

洪聖欽今年並沒有特別固定在那一局登板，從5、6局到7、8局都投過，昨天甚至在9局下緊急接替終結者陳禹勳。洪聖欽表示，自己並不算熱身特別快，但是幾年下來已經很熟悉準備的節奏，昨天第7局已經熱身過，9局下陳禹勳上場時，以為自己下班了，在身體冷掉後又重新熱身，的確比較麻煩，不過，以前就有過經驗，仍然及時準備好，也順利拿下出局數。

Lamigo桃猿洪聖欽（中）賽前與投手群一起玩小遊戲，拿起球棒跟棒球打高爾夫。（記者陳志曲攝）

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