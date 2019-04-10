網球》前澳網亞軍「巴大叔」次盤傷退 駱建勛挺進16強

駱建勛。（大會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕20歲台將駱建勛今挑戰2006年澳網亞軍「巴大叔」巴格達提斯，首盤歷經搶七落敗，次盤重整旗鼓後率先破發，取得4：2領先，對手因右手腕受傷退賽，駱建勛挺進三太子挑戰賽16強。

駱建勛開賽攻勢進逼，一度逼出2破發點，惜仍缺關鍵一擊，與「巴大叔」巴格達提斯一路互保殺到搶七，駱建勛在1：1後自亂陣腳，還發生發球雙誤打亂氣勢，一口氣連掉6分讓出，賽後他坦言，關鍵時刻的心理素質還得再加強，「原本有機會拿下，差距卻瞬間被拉開。」

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駱建勛次盤再接再厲，第5局掌握第3個破發點成功突破僵局，而首盤已請過傷停的巴格達提斯在6局打完直接走向裁判，宣告因傷退賽，駱建勛以6（1）：7、4：2提前晉級16強。

「雖然我知道這不是他最好表現，但第一盤打得那麼接近，第二盤還破發，還是要給自己信心。」駱建勛表示，「能打到16強肯定確實能增添自信，但接下來穩定發揮才是最重要。」

駱建勛16強將對上去年亞軍的印度好手拉瑪納森（Ramkumar Ramanathan），尋求追平參賽的個人最佳紀錄。

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