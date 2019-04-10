全中運桌球》林昀儒獨木難撐 松山家商重返榮耀

松山家商逆轉內湖高工，奪回高男組團體賽金牌。（松商誠正桌球團隊提供）

〔記者許明禮／台北報導〕兵多將廣的松山家商今天在108年全國中等學校運動會高男組桌球團體賽，以3:1後來居上擊敗「台灣二哥」林昀儒領軍的內湖高工，奪回失去1年的金牌。

去年全中運中斷松山家商3連霸的內湖高工，雖擁有世界排名21的林昀儒，但去年奪冠兩大主力周德灝、王建智畢業後，整體戰力不如擁有馮翊新、戴茗葦、黎昕祐、黃毓仁和彭旨5名18歲國手的松山家商。

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上週日剛在亞洲盃獲得第五名的林昀儒，回國後馬不停蹄南下高雄為內工助陣，負責打頭陣的他在第1點單打以直落三解決昔日隊友黃毓仁，為內工先馳得點﹔但松商隨後在第2點雙打黎昕祐／彭旨、第3點單打馮翊新和第4點雙打王翊帆／李承祐都奏捷，以3:1逆轉奪金。

國男組團體賽，誠正國中在決賽以3:0力退今年黑馬彰德國中，順利完成3連霸。

高女組團體賽，由國泰女桌化身的淡江高中，在決賽對決地主林園高中，18歲國手蔡豐恩第一點雖以1:3爆冷輸給許巧欣，但接下來淡江連拿3點，締造11連霸紀錄。

國女組團體賽，淡江高中也遭遇苗栗縣維真國中的強勢挑戰，一開賽連輸2點，隨後連拿3點，以3:2扭轉乾坤，驚險完成5連霸。

誠正國中在國男組團體決賽力退彰德國中，順利完成3連霸。（松商誠正桌球團隊提供）

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