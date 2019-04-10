WSBL》蔡佩真雙十領軍 台元勝台電季軍戰聽牌

台元搶下季軍戰第一勝。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL超級籃球聯賽季後賽今登場，季軍戰由台元與台電交手，台元在彭曉彤、蔡佩真聯手攻下33分帶領下，終場以62：46獲勝，率先在季軍戰聽牌。

台電首節在郭佳紋、游楷樂帶領下，勉強以6分差咬住對手，次節台元卓敬、林宛瑜輪流在外線開火，率隊擴大領先至雙位數，而本季人力吃緊的台電，易籃後也無力追趕，最終以16分差落敗。

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台元彭曉彤三分球6投3中，攻下全隊最高19分、4籃板，蔡佩真則有14分、13籃板的雙十演出，卓敬貢獻10分。第2年打季後賽，彭曉彤表示，感覺不太一樣，「去年大家是已經準備好要一起拚冠軍的感覺，但今年可能因為是季軍戰，會想趕快把比賽打完。」

至於季後賽前的準備，台元教練周泓諭表示，過去兩周有找大學球隊打友誼賽，也針對台電的特性去做加強，另外旅外的「阿盜」吳盈潔返台後也曾回到球隊練球，帶給大家不同的刺激。

對於彭曉彤、卓敬兩名小將的表現，周泓諭給予肯定，「兩人在今年球季都有成長，特別是曉彤多了國際賽，進步不少。」至於明天的比賽，周泓諭說，希望能兩戰結束，避免夜長夢多。

蔡佩真上籃得分。（記者林正堃攝）

林宛瑜拋投得分。（記者林正堃攝）

卓敬上籃得分。（記者林正堃攝）

蔡佩真籃下遭包夾後傳球。（記者林正堃攝）

郭佳紋快攻上籃。（記者林正堃攝）

卓敬（左）抄球後發動快攻。（記者林正堃攝）

蔡佩真突破上籃得分。（記者林正堃攝）

郭佳紋快攻上籃。（記者林正堃攝）

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