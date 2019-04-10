網球》莊吉生直落二吳東霖晉16強 號召球迷進場看比賽

莊吉生。（大會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「台灣一哥」莊吉生昨在三太子挑戰賽雙打搶10大戰勝出，今單打再與21歲小將吳東霖碰頭，激戰1小時19分鐘，以兩個6：4勝出，晉級16強。

莊吉生與吳東霖激戰1小時19分鐘後，由「台灣一哥」再次勝出，他認為發球是最大關鍵，一發跟二發得分率都有7成的水準，「當發球順了，比賽也會變得更輕鬆。」

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對於三太子挑戰賽今年移師北市網球中心，莊吉生認為，球場速度有比較快，但對他影響不大；明他將對上第12種子的澳洲好手達克沃斯，爭搶8強門票。

莊吉生也號召球迷進場為選手加油，「我知道現在大家都要上班，可能要到假日會比較多人到場，希望能為我加油，球迷也能把握機會看看來自各國的優秀選手。」

男雙部分，壓軸登場的謝政鵬與朗卡特以6（4）：7、6：1、11：9險勝岡薩雷茲、瑞提瓦譚納，8強要碰上莊吉生／王宇佐；「台韓搭檔」楊宗樺與權純雨則以6（5）：7、3：6不敵印度組合米涅尼、拉瑪納森，止步首輪。

吳東霖。（大會提供）

吳東霖。（大會提供）

莊吉生。（大會提供）

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