日職》王柏融英雄命！延長賽致勝安獲單場MVP（影音）

〔體育中心／綜合報導〕火腿與軟銀三連戰第二場比賽，台灣好手王柏融在延長賽第11局擊出關鍵超前安打，終場火腿就以3：2擊敗軟銀。王柏融拿下單場MVP，賽後訪問他表示當下只想把跑者送回來，沒有多餘的想法，擊出安打後也很開心能夠幫球隊拿下超前分。

王柏融這場比賽前四個打數都沒有安打，分別擊出兩個飛球以及兩個滾地球出局，第十一局，他在兩出局一、二壘有跑者時，面對松田遼馬的變速球，擊出右邊方向穿越安打帶有打點，幫助火腿隊以3：2超前，最終球隊也以3：2擊敗軟銀。

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這是王柏融日職生涯第三度拿下單場MVP，賽後訪問時他表示，當下因為二壘有跑者，希望把二壘跑者送回來，由於是兩好球，希望能夠擊到球就好。

主持人認為王柏融在關鍵時刻的能力很強，他則說自己其實沒有多餘的想法，只是想要把跑者送回來。

順利打出超前安，王柏融表示很開心，他有看到休息室的隊友也都相當開心。他認為自己會慢慢的適應日本的投手，球季還很長，希望能夠多吸收對戰經驗，並感謝到場為火腿加油的球迷們。

王柏融第三度獲選單場MVP。（圖片取自火腿推特）

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