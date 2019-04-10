WSBL》林育庭、鄭伊秀率國泰大勝電信 9連霸只差一步

國泰冠軍戰率先搶下勝利。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL超級籃球聯賽冠軍戰，衛冕軍國泰在林育庭、鄭伊秀帶領下，以80：59大勝電信，率先在冠軍戰聽牌，距離9連霸只差一步。

電信開賽靠著禁區大將黃湘婷和王俐云聯手，首節與衛冕軍戰成平手，次節受制於國泰的防守，電信單節僅進帳8分，易籃後只能一路苦追，加上替補上陣的藍浩宇在第4節開賽連續命中三分球，助隊取得20分領先，讓電信無力反擊。

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國泰林育庭攻下全隊最高18分、10籃板，鄭伊秀14分次之，陳薇安進帳10分、10籃板；對於首節打起來較為綁手綁腳，陳薇安坦言，球隊節奏有點怪怪的，但後來防守上做加強，確實收到成效。

國泰教頭鄭慧芸今天也精心打扮，186公分的她穿著高跟鞋登場，也成為場中「嬌點」，她笑說：「畢竟是決賽，對比賽的尊重。」對於開賽有些膠著，鄭慧芸笑稱，應該是練球太累，「感覺跑起來有點累，我自己認為，可能前兩天太操了，但她們也很努力的完成這場比賽。」

電信文祺攻下全隊最高14分，黃湘婷13分、10籃板，王俐云13分。

文祺拚戰拿下全隊最高分仍不敵國泰。（記者林正堃攝）

國泰冠軍戰率先搶下勝利。（記者林正堃攝）

鄭伊秀包夾中出手投籃。（記者林正堃攝）

陳薇安上籃得分。（記者林正堃攝）

韓雅恩上籃。（記者林正堃攝）

林育庭上籃得分。（記者林正堃攝）

王俐云上籃得分。（記者林正堃攝）

黃湘婷上籃被毀掉。（記者林正堃攝）

文祺上籃得分。（記者林正堃攝）

電信陽詩慧與國泰藍浩語爭球。（記者林正堃攝）

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