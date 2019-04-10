中職》展老將價值 陳江和「觸」出球隊6連勝

中信兄弟陳江和十局上犧牲短打成功超前比分，賽後向球迷致意。（記者黃耀徵攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟、富邦悍將今晚上演投手戰，中信兄弟首局從富邦強投索沙手中取得1分，但7局下富邦也得1分，雙方鏖戰到10局，中信兄弟在滿壘狀況下推出陳江和代打，他確實執行球隊戰術，強迫取分搶回超前分，也帶動球隊攻勢，終場兄弟4:3拿下勝利，也是球隊6連勝。

10局上林書逸、詹子賢安打，林智勝擊出三壘方向滾地球，但蔣智賢發生失誤，造成滿壘，原本棒次輪到今單場雙安的許基宏，兄弟教練團卻選擇換上陳江和執行犧牲觸擊戰術，陳江和適時展現老將價值，觸擊球的位置刁鑽，三壘上的林書逸腳程也快，富邦悍將後援投手倪福德僅能選擇將球傳向一壘。

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陳江和21日就要宣告引退，退休前再拿一座MVP，他直呼想哭，理由卻幽默：「因為要請喝咖啡。」陳江和說，全隊的拚勁在這段連勝期間，讓他感覺像回到以前，不會因為落後就放棄或沮喪，大家都盡全力求上壘、搶得分。

陳江和近期連兩次上場都成功執行強迫取分戰術，宛若教科書，他說：「過往秋訓、春訓就很要求，以前南英時期教練也會特別要求，都是基本功。當下以不要擊出雙殺為主，盡可能確實執行戰術。」

靠著隊友陳江和犧牲短打，中信兄弟林書逸順利回壘得分。（記者黃耀徵攝）

蔣智賢失誤。（記者黃耀徵攝）

富邦悍將先發投手索沙。（記者黃耀徵攝）

中信兄弟先發投手蔡齊哲。（記者黃耀徵攝）

十局下悍將王正棠擊出滾地球，經電視輔助判決確認出局，比賽結束，中信兄弟以4：3擊敗富邦悍將。（記者黃耀徵攝）

中信兄弟張志豪擊出一壘安打，帶有兩分打點，送回壘上隊友詹子賢、林智勝。（記者黃耀徵攝）

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