日職》王柏融驚奇一打 日本球迷：救了他（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融昨在延長賽11局上擊出勝利打點安打，率領火腿以3：2將「日本一」軟銀拉下洋聯龍頭。事實上，不少火腿球迷都以為這場比賽可能贏不下來了，大王驚奇一打助隊中止3連不勝的窘境。

和軟銀殺進延長賽的火腿，11局上無人出局攻佔一、三壘，近藤健介擊出右外野深遠飛球，本以為就要攻下超前分，未料軟銀上林誠知一個漂亮「不落地」長傳，直接將3屆洋聯盜壘王西川遙輝阻殺於本壘前，超前分化作兩個出局數，火腿頓時變2出局僅一壘有跑者，氣勢大轉變。

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上林 誠知雷射肩：

有日本球迷說，近藤的高飛犧牲打被上林超級雷射肩擋住時，還以為比賽差不多就這樣結束了。未料中田翔選到保送，才有後來大王的勝利一打，「照打擊順序來看，非王柏融敲出來不可，畢竟12局都是後段棒次。」

大王打回跑者的瞬間，被雷射肩阻殺出局的西川激動不已，彷彿獲得救贖，全都被鏡頭拍了下來。不少球迷都在推特分享說，「被王柏融的致勝救了他。」西川也在賽後感謝說道，他是最希望大王打出安打的人。

歷經連2場延長賽，終於靠大王搶下勝利，監督栗山英樹賽後也說，「王打得很好，球隊也一路拚到比賽結束，這是勝負關鍵。沒有因為西川的出局而意志消沉，今天選手有做到很多應該做的，明天再加油！」

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