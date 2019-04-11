日職》大王關鍵安打當英雄 隊友樂壞大讚「做得好！」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融再當英雄，上一役敲出關鍵打點扳平戰局，而昨天在延長賽11局敲出致勝安打，幫助火腿以3：2氣走軟銀，火腿全隊嗨到破表，西川遙輝因遭到雷射肩阻殺無法助隊超前，相當懊悔，但看到大王的關鍵一擊，讓他心情宛如洗三溫暖，賽後大讚「王柏融，做得太好了！」

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

火腿與軟銀昨天纏鬥到第11局才分出勝負，火腿在11局上有一、三壘有人、無人出局的大好得分機會，近藤健介擊出右外野飛球，上林誠知接殺後長傳本壘，用雷射肩阻殺了3屆洋聯盜壘王西川遙輝，瞬間2人出局，火腿攻勢看似要中斷，但是在中田翔選到保送後，王柏融把握當英雄的機會，適時擊出穿越一二壘的致勝安打，成功打回勝利打點，球隊終場以3：2贏球，大王賽後也獲選單場MVP。

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在王柏融打回超前分時，現場鏡頭捕捉到原本悶悶不樂的西川遙輝非常激動，將懊惱拋諸腦後，頻頻鼓掌叫好，西川賽後受訪時也非常感謝王柏融，大讚「做得太好了！」

王柏融接受英雄訪問時表示，「打下超前這一分，我有看到休息室隊友很開心，我自己也很開心。」

西川遙輝。（資料照，特派記者陳志曲攝）

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