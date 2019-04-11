歐冠》曼聯烏龍球 巴薩喜收大禮奪8強首輪勝

巴薩以1：0擊敗曼聯，作客收下8強首輪賽事。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠盃8強首回合賽事，西甲班霸巴塞隆納作客老特拉福球場對決紅魔曼聯，全場只有曼聯後衛蕭（Luke Shaw）的烏龍球得1分，終場巴薩以1：0成功踢館曼聯，拿下寶貴的1顆客場進球，下週次回合賽事將回到巴薩主場再戰，巴薩將尋求睽違4年再次進軍四強的機會。

比賽第12分鐘，巴薩中場布斯克茲（Sergio Busquets）把球傳進禁區給梅西（Lionel Messi），梅西盤帶球至禁區的左側並一腳將球傳至禁區右側立柱的蘇亞雷斯（Luis Suarez）頭錘攻門，很不幸的皮球削到蕭的身體後旋進球門，第一時間邊線裁判判決蘇亞雷斯越位，但經過影像輔助裁判重播後判決進球有效，巴薩1：0領先。

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烏拉圭前鋒蘇亞雷斯的頭錘攻門間接導致曼聯蕭的烏龍球。（法新社）

兩隊整場攻勢較少，在烏龍球之後皆未能有改寫比分的機會，終場巴薩就是以1：0帶走幸運的客場勝利，並取得1顆重要的客場進球，為自2015年後的首次晉級四強鋪路，曼聯也非完全絕望，僅1球落後的紅魔一切都還很難定論。

曼聯在16強時首回合於自家主場0：2敗給巴黎聖日耳曼，次回合3：1絕殺擊敗巴黎，靠著客場進球優勢晉級8強，這回首輪又再次於主場輸球，有過逆轉的曼聯能否再次複製成功經驗使各界引頸期盼。

巴薩全場控球時間來到66.5%，曼聯僅有33.5%，曼聯全場射門次數10次，大於巴薩的6次，射正次數巴薩雖只有3次，但曼聯則掛蛋，巴薩整場高達807次傳球並有90.6%的傳球成功率，曼聯整場僅389次傳球和83.5%的傳球成功率，犯規次數曼聯16：11巴薩。

曼聯的蕭這場比賽倒楣地吞下一顆烏龍球。（美聯社）

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