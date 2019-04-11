MLB》馬查多敲致勝轟又有守備美技 教士菜鳥奪生涯首勝

〔體育中心／綜合報導〕教士球星馬查多（Manny Machado）今天大展明星級身手，作客挑戰巨人不僅敲出致勝陽春彈，還兩度上演美技守備，幫助球隊終場以3：1贏球，與巨人的三連戰中收下2勝。

馬查多今天不僅開轟，守備上也有美技演出。（美聯社）

教士靠著馬戈（Manuel Margot）3局上的適時安打先馳得點，但皮拉爾（Kevin Pillar）4局下回敬1發陽春彈扳平戰局，馬查多此役頻頻上演美技守備，3局下面對一顆軟弱滾地球，他行進間輕鬆寫意長傳一壘，巨人在5局下一三壘有人時，皮拉爾擊出三壘方向滾地球，馬查多第一時間就選擇傳向本壘，成功阻止對手得分，巨人提出挑戰最終以失敗作收。

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除了用手套拯救球隊外，馬查多6局上也用球棒當英雄，敲出帶有超前分的右外野陽春彈，他也成為自2000年以來，第50位在巨人主場敲出右外野全壘打的右打者。

邁爾斯（Wil Myers）在9局上敲安再添保險分，教士終場以3：1擊敗巨人。教士22歲菜鳥Nick Margevicius先發6局飆6K只失1分，優質好投也讓他奪下大聯盟生涯首勝。

教士22歲菜鳥Nick Margevicius奪下大聯盟生涯首勝。（法新社）

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