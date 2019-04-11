日職》失算！ 3冠監督這調度讓王柏融當英雄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍軟銀昨在延長賽11局被王柏融敲勝利打點安打，洋聯龍頭寶座遭樂天奪走。從結果來看，軟銀11局換上右投松田遼馬來面對中田翔、王柏融，成了比賽的勝負關鍵。

11局上，火腿0出局攻佔一、三壘時，軟銀派出左投嘉弥真新也面對左打近藤健介，讓他擊出右外野飛球出局，甚至還靠上林誠知的雷射肩阻殺回本壘的跑者，一口氣取得2出局，火腿剩一壘有跑者。

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此刻，監督工藤公康派上右投松田遼馬要對付右打中田翔，未料他卻投出保送，隨後面對左打王柏融，被敲出超前分安打，輸掉比賽。

曾在15、17、18年率隊奪日本一的工藤，賽後解釋這局投手調度表示，跟外野飛球造成的雙殺無關，1出局一三壘有人也會派上松田，想說他能抓雙殺，就算不能也看能不能抓本壘，「原本也有讓川原弘之做準備，但最後決定派出狀況比較好的松田。」

有日媒就說，若將左投嘉弥真留在場上對付中田翔、甚至是左打王柏融看似較有利，但考量牛棚狀況，工藤決定讓嘉弥真擔任「一人左」的角色，然後再派上狀況較好的松田，可惜仍被大王棒打，輸掉這場比賽。

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